Photo: Reatimes

Hanoï (VNA) - VinSmart a récemment inauguré la première phase d’un complexe de fabrication de produits électroniques dans le parc de haute technologie de Hoa Lac, à Thach That, Hanoï.



Ce complexe couvre de près de 14,8 hectares et dispose d’une capacité totale de 125 millions de produits par an. La première phase de l’usine a été construite sur près de 4,8 hectares avec une surface de production de 45.200 m², y compris zone de production de cartes de circuits électroniques, zone de fabrication de téléphones et système d’instituts de recherche indépendants.



Selon les prévisions, ce complexe produira par an 23 millions de smartphones, un million d’appareils IoT (Internet of things) et plus de deux millions d’autres produits électroniques intelligents.



Sa chaîne de production a été importée des États-Unis, d’Allemagne, du Japon et de la Corée du Sud. En outre, VinSmart a invité des partenaires américains, européens et russes à venir évaluer de manière exhaustive les normes du complexe notamment équipements, processus de production, normes de qualité et système de gestion des technologies de l'information.



Outre ses infrastructures ultramodernes, VinSmart rassemble également des centaines d’experts dans des instituts de recherche indépendants. Et l’institut d’équipement de télécommunications devrait lancer le premier produit 5G en 2020.



Après un peu plus d'un an de développement, VinSmart a construit une usine à Hai Phong, dans le parc de haute technologie de Hoa Lac, et a signé un accord de coopération avec des partenaires internationaux tels que Qualcomm, Google... De plus, il a publié 8 modèles de smartphones. Ses produits sont vendus en Espagne, au Myanmar, en Russie... -CPV/VNA