Vinh Phuc (VNA) – La province septentrionale de Vinh Phuc (Nord) abrite 371 projets en vigueur, dont 306 projets d'investissement direct étranger (IDE), évalués à plus de 4,27 milliards de dollars et 65 projets d'investissement direct domestique (IDD) avec un capital d'investissement total de 656,8 millions de dollars.

De nombreux groupes mondiaux sont présents à Vinh Phuc, tels que Toyota, Honda, Sumitomo du Japon, Piaggio d'Italie, De Heus des Pays-Bas, Daewoo, Haesung Vina, Partron Vina, Cammsys de la République de Corée, Prime Group de Thaïlande et Weldex des États-Unis.Le Comité de gestion des parcs industriels de la province a accordé des licences d'investissement à 57 projets au cours des neuf premiers mois de cette année, dont 21 à de nouveaux projets et 36 à des projets en opération qui voulaient ajuster leur capital d’investissement initial.Le Comité de gestion a déclaré qu'il intensifierait les activités de promotion de l’investissement, ciblant à la fois les marchés traditionnels comme le Japon, la République de Corée, la Chine et Taïwan (Chine), les marchés prometteurs tels que les États-Unis et l'Union européenne (UE), et les pays membres des accords de libre-échange et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).La localité espère attirer 550 millions de dollars d'IDE cette année. En août, Vinh Phuc a autorisé 20 nouveaux projets d'IDE représentant un capital combiné s'élevant à 110,89 millions de dollars et a donné le feu vert aux investissements additionnels de 35 projets pour une somme totale de 191,82 millions de dollars.Promotion de l’investissement en ligne

Une usine de la compagnie Toyota Vietnam située dans la ville de Phuc Yên, province de Vinh Phuc. Photo : CVN

D'ici la fin de cette année, la localité va poursuivre les mesures visant à améliorer son environnement d'investissement, à supprimer les difficultés des entreprises et à intensifier les travaux de compensation et de défrichement.Des représentants du Service provincial du plan et de l’investissement ont déclaré que les facteurs qui aidaient à attirer les investisseurs dans la localité comprenaient la disponibilité d’infrastructures propres, des transports pratiques et des prix de location de terrains raisonnables. Vinh Phuc continuera de faire avancer la réforme administrative, en se concentrant sur la rationalisation des procédures administratives afin d'aider les entreprises à réduire du temps et des coûts.Vinh Phuc encouragera l'application des technologies de l'information dans les procédures administratives dans le but de créer le meilleur environnement possible pour la production et les affaires, renforçant ainsi l'attrait des IDE et des investissements provenant de la société.Pendant la période de distanciation sociale pour freiner la propagation du Covid-19, les agences de Vinh Phuc ont toujours maintenu leurs relations avec les investisseurs par le biais de nombreux canaux, leur fournissant des consultations et les dernières informations. La province a également intensifié ses activités de promotion de l’investissement en ligne, afin d'attirer les investisseurs après la maîtrise de la pandémie.Actuellement, la province de Vinh Phuc compte 18 zones industrielles qui couvrent une superficie totale de 5.228 ha. Grâce aux efforts menés par la province pour achever la construction des infrastructures des parcs industriels et à un système de transport les reliant, ainsi qu’aux efforts visant à améliorer le climat des affaires et à réformer les procédures administratives, Vinh Phuc est de plus en plus populaire parmi les investisseurs étrangers. – CVN/VNA