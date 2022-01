La zone touristique nationale de Tam Dao, province de Vinh Phuc. Photo: baovinhphuc

Vinh Phuc (VNA) – Tam Dao, province de Vinh Phuc (Nord), est désormais une zone touristique nationale, selon une décision du 25 janvier du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La zone touristique nationale de Tam Dao est située dans le district éponyme et s’étend sur une superficie de 10.723 hectares.

À environ 60 km de Hanoï, Tam Dao connaît actuellement un engouement touristique sans précédent grâce à ses nombreux sites populaires et à sa nature environnante.

Avec plusieurs pagodes, temples et maisons communales, Tam Dao est également, et ce depuis plusieurs décennies déjà, un important lieu de tourisme spirituel. Le site le plus connu est le complexe bouddhiste de Tây Thiên, perché à 600 m d’altitude. Pour y accéder, deux options sont possibles : trois heures de marche le long d’un sentier dallé ou un téléphérique. La première option est de loin la plus intéressante.

Actuellement, Tam Dao compte plus d’une centaine d’hôtels et "homestay" (séjour chez l’habitant). Cet essor touristique s’explique par la contribution de tous les acteurs du secteur, des particuliers aux entreprises, en passant par les différentes collectivités, tous œuvrant pour le développement du district. -VNA