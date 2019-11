Le district de Tam Dao. Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - La province septentrionale de Vinh Phuc cherche à capitaliser sur le potentiel du district local de Tam Dao, une station balnéaire prisée, dans l’espoir de le transformer en moteur de l’économie locale.

Les autorités du district s’efforcent également de stimuler davantage l’industrie touristique locale.

Le district a intensifié la gestion des destinations et des complexes touristiques; accéléré la promotion et l'amélioration de la qualité des services des restaurants et des fournisseurs d'hébergement locaux.

Le Comité populaire local a adopté un plan de mise en œuvre des activités touristiques et a organisé avec succès le lancement de la saison touristique de Tam Dao de 2019. Un comité a été créé pour organiser des activités visant à promouvoir l’identité culturelle du district dans la rue piétonne autour du lac Hoan Kiem, à la capitale Hanoi.

À environ 80 km de Hanoï, le massif de Tam Dao, situé dans la province de Vinh Phuc, attire les touristes vietnamiens et étrangers grâce à la beauté de ses paysages et à son climat frais toute l’année.

Tam Dao est une destination choyée des randonneurs, qui pourront admirer durant leur balade de nombreux insectes et oiseaux. Le site abrite une grande diversité d’espèces, aussi bien animales que végétales. Le massif de Tam Dao s’étire sur 80 km de long, à cheval sur trois provinces (Vinh Phuc, Thai Nguyên et Tuyên Quang). Il possède plus de 20 sommets au-dessus de 1.000 m d’altitude.



Le plus haut est Tam Dao Nord (1.592 m). Trois autres sommets sont accessibles aux marcheurs et offrent des vues magnifiques : Thiên Thi (1.375 m), Thach Ban (1.388 m) et Phu Nghia (1.400 m). De très loin, on peut voir trois pics autour de la station d’altitude - Thach Ban, Thiên Thi et Phù Nghia - qui ont donné leur nom au massif (Tam Dao signifiant "Trois îles").



Ce sont ces trois pics qui sont les destinations favorites des randonneurs, qui pourront admirer durant leur balade de nombreux insectes et oiseaux. Le parc national est couvert de forêts sub-tropicales montagnardes au-dessus de 800 m. Parce que situé à un carrefour biogéographique et complètement isolé des autres massifs montagneux, Tam Dao abrite une grande diversité d’espèces aussi bien animales que végétales.

À seulement une heure et demie de route de Hanoï, Tam Dao accueille chaque week-ends des hordes de citadins en mal de verdure et aussi de fraîcheur (l’été). Avec plusieurs pagodes, temples et maisons communales, Tam Dao est également, et ce depuis plusieurs décennies déjà, un important lieu de tourisme spirituel. Le site le plus connu est le complexe bouddhiste de Tây Thiên, perché à 600 m d’altitude. Pour y accéder, deux options sont possibles : trois heures de marche le long d’un sentier dallé ou un téléphérique inauguré récemment. La première option est de loin la plus intéressante !



Autre attrait, sur le plan culinaire cette fois, les chayottes - fruits de plantes potagères cultivées en nombre sur les versants de la station de montagne et qui peuvent être préparées sous de nombreuses formes. Sans omettre les poulets élevés en plein air et les brochettes en tout genre grillés sur des braises de charbon de bois.

Non loin de la capitale, Tam Dao attire un nombre croissant de visiteurs, en particulier le week-end. Le bourg a accueilli 91.000 visiteurs au 1er trimestre de cette année, soit une augmentation 41,5% par rapport à la même période l’année dernière. Les recettes touristiques ont atteint environ 28 milliards de dôngs, + 43% en un an.



Tam Dao favorise également les investissements dans les infrastructures et l’amélioration de la qualité des services afin de répondre aux demandes des visiteurs. Les paysages naturels et l’air pur font de cet endroit le cadre idéal pour oublier tous les soucis du quotidien. Un lieu à découvrir sans plus tarder! -VNA