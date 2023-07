Cérémonie de mise en chantier. Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) – La cérémonie de mise en chantier du parc industriel de Song Lo II dans la province de Vinh Phuc (Nord), a eu lieu le 25 juin.



Le projet de parc industriel de Song Lo II a été approuvé en 2021 par le Premier ministre.



Le parc industriel de Song Lo II est construit dans les communes de Dong Thinh et Yen Thach, district de Song Lo, avec une superficie de 165,65 hectares.



L'investissement total du projet s'élève à plus de 1.500 milliards de dongs. Le maître d’ouvrage est la société par actions de développement des infrastructures de Vinh Phuc.



Le parc industriel de Song Lo II est situé à environ 5,5 km du point d'intersection de l'autoroute Hanoï - Lao Cai, à 57 km de l'aéroport international de Noi Bai et à 75 km du centre-ville de Hanoï.-VNA