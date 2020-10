Photo d'illustration: VNA

Vinh Phuc (VNA) - Depuis le début de l'année, les mécanismes et politiques de soutien aux secteurs de l’agroforesterie et de la pêche locaux ont été largement mis en œuvre dans la province de Vinh Phuc (Nord), avec une évolution vers une production concentrée basée sur les chaînes de valeur et la demande du marché.

De nouvelles avancées technologiques sont appliquées de manière efficace et les infrastructures au service de la production agricole, en particulier les systèmes d'irrigation, ont été continuellement améliorées, augmentant la production de presque toutes les principales cultures d'année en année.

L'élevage s'est développé de manière stable et la peste porcine africaine a été essentiellement maîtrisée. Les politiques et mécanismes d'appui à la restructuration de l'agriculture, dont l'élevage, ont été effectivement mis en œuvre.

Dans le même temps, les prix des produits de l'élevage sont relativement élevés, ce qui entraîne des bénéfices pour les populations locales et crée des conditions favorables au développement de la production.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, la production de volailles a augmenté de plus de 7%, d’œufs, plus de 8% et de lait de vache frais, plus de 36%, entraînant une croissance annuelle de 3,47 % du secteur de l'élevage.

La valeur ajoutée dans les secteurs de l’agroforesterie et de la pêche a atteint 157,4 millions de dollars au cours de neuf premiers mois de l’année, en hausse de 2,15% en glissement annuel, contribuant à 0,13 point de pourcentage à la croissance de la province. -VNA