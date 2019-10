Le site de Thien Vien à Vinh Phuc. Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - La province de Vinh Phuc (Nord) continue d’investir dans ses zones touristiques, de les améliorer et développer de manière synchrone tout en exploitant les circuits touristiques ruraux.

Grâce aux investissements synchrones dans les infrastructures, à la remise en ordre régulière dans l’organisation des activités commerciales, à l’hospitalité, aux campagnes de communication..., le nombre de visiteurs à Vinh Phuc n'a cessé d'augmenter ces dernières années.

En 2016, Vinh Phuc a accueilli 3,8 millions de visiteurs, dont 28.000 étrangers. En 2018, la province a reçu 5,2 millions de touristes, dont 40.200 étrangers, ce qui a permis des recettes touristiques estimées à 1.670 milliards de dongs, soit l’équivalent de plus de 72 millions de dollars.

Vinh Phuc souhaite accueillir 6 millions de visiteurs, dont 43.500 visiteurs internationaux, et atteindre un chiffre d’affaires touristique total de 1.910 milliards de dongs en 2019 (environ 83 millions de dollars).

Les objectifs fixés par Vinh Phuc sont faisables car le nombre de touristes a rapidement augmenté et les types de services touristiques ont été diversifiés.

Selon des statistiques du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, au cours des neuf premiers mois 2019, la province a accueilli environ 4,6 millions de touristes, dont environ 39.000 étrangers, soit une augmentation de 17% par rapport à la même période 2018. Les recettes touristiques totales ont atteint 1.380 milliards de dongs (environ 60 millions de dollars), en hausse de 15% par rapport à la même période de l’an dernier.

Pour assurer la sécurité des touristes, la province de Vinh Phuc a demandé aux secteurs et localités de multiplier les contrôles et de garantir la sécurité et l'ordre social. Elle a également ordonné aux restaurants, aux lieux de divertissement, aux établissements d’hébergement locaux d’afficher clairement les prix de leurs produits et services, de ne pas augmenter les prix dans la haute saison touristique. Les autorités locales vérifient régulièrement que les restaurants et les hôtels respectent les règles d'hygiène alimentaire afin de protéger la santé des voyageurs.

Vinh Phuc a défini des orientations principales pour le développement du tourisme local, telles que week-end de vacances, écotourisme dans des forêts, tourisme culturel, tourisme historique, tourisme rural, tourisme d’affaires, séjour chez l'habitant, MICE (de l’acronyme anglais « Meetings, incentives, conferencing, exhibitions », ou le tourisme de « réunions, congrès, conventions et voyages de gratification »)...

Dans le même temps, la province continue de développer des circuits ruraux afin d’éveiller le potentiel touristique de ses localités.

Aujourd’hui, cette province possède nombre de grands complexes touristiques dont les zones de Tay Thien, de Tam Dao et de Dai Lai, le site d’écotourisme Song Hong Thu Do..., et de tout aussi nombreux produits touristiques typiques, en particulier sur le plan culturel et religieux.

La province de Vinh Phuc continue d’attirer des investissements dans les secteurs des infrastructures et transports afin de faciliter les déplacements des touristes vers les sites touristiques importants tels que Tam Dao, Tay Thiên et Dai Lai.

La province de Vinh Phuc compte aujourd’hui 67 hôtels et 299 hébergements. Une dizaine de voyagistes opèrent dans la localité, dont quatre entreprises étrangères.

La zone écotouristique de Tam Dao 2, réalisée par Sun Group avec un investissement pour la première phase de 2.900 milliards de dôngs, est un projet clé dans la stratégie du développement touristique lié au développement socio-économique de la province de Vinh Phuc, la stratégie de développement de la région de Hanoï et celle de la zone économique de pointe du Nord jusqu’en 2020, vision 2030.



Elle comprend différents ouvrages comme un parc, un jardin botanique, une zone d’exposition, des aires de jeux pour enfants et pour toute la famille, une aire de jeux de haute technologie, une zone d'activité en plein air…-VNA