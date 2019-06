Panorama du séminaire tenu le 29 juin dans la province de Gyeonggi, en République de Corée. Photo : VNA

Séoul (VNA) - Un séminaire de promotion des investissements dans la province septentrionale de Vinh Phuc a eu lieu le 20 juin dans la province de Gyeonggi, en République de Corée, avec la participation de près de 300 entreprises sud-coréennes.

S’exprimant lors de l’événement, Dinh Thi Tam Hien, conseillère en investissement de l’Ambassade du Vietnam en République de Corée, a déclaré que 2019 marquait le 27e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat de coopération stratégique entre le Vietnam et la République de Corée.

La République de Corée est désormais le premier investisseur au Vietnam avec plus de 7.400 projets et un capital total de 65,2 milliards de dollars à la fin de 2018. Elle créait des emplois pour environ 70.000 travailleurs et contribuait à près de 30% des exportations totales du Vietnam.

Le pays est également le deuxième partenaire commercial du Vietnam, avec un commerce bilatéral de 65,7 milliards de dollars l’année dernière, qui devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2020.

Les arrivées de touristes sud-coréens au Vietnam a avoisiné les 3,5 millions, tandis qu'environ 500.000 Vietnamiens se sont rendus en République de Corée l'année dernière.

Les échanges entre les peuples se sont améliorés à tous les niveaux avec près de 180.000 citoyens qui vivent et travaillent dans chaque pays.

S’exprimant lors du séminaire, Tran Van Vinh, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire provincial, a déclaré que l’économie de Vinh Phuc augmentait de plus de 15% par an, l’agriculture et les services représentant plus de 90% du total.

À la fin du premier trimestre de cette année, Vinh Phuc comptait 345 projets à financement étranger provenant de 17 pays et territoires avec un capital social combiné de plus de 4,5 milliards de dollars, dont 179 projets représentant un capital social total de plus de 1,6 milliards de dollars financés par des investisseurs sud-coréens

Il s'est engagé à ce que Vinh Phuc offrire tout le soutien possible aux entreprises sud-coréennes pour mener efficacement leurs activités dans la localité, notamment dans les domaines de l'automobile et des motos, de l'électronique, des machines agricoles, des matériaux de construction, des énergies propres, des produits agricoles et agroalimentaires, des complexes de tourisme écologique, des lieux de divertissement, de l'éducation et des soins de santé.

À cette occasion, des dirigeants des sociétés coréennes ayant opéré avec succès au Vietnam ont partagé leurs expériences en la matière.

En outre, des représentants des services et organismes provinciaux ont répondu à des questions concernant les politiques, les lois, les incitations, le règlement des différends lors du processus d'investissement à Vinh Phuc. -VNA