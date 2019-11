Hanoi, 13 novembre (VNA) - Conformément à la directive 05-CT/TW du Bureau politique sur "Renforcer l’étude et le suivi de l'idéologie, la moralité et le style de Ho Chi Minh", le Comité du Parti communiste du Vietnam pour la province de Vinh Phuc a mis en œuvre de nombreuses activités, contribuant grandement au développement économique et socioculturel de la localité.

Un dialogue entre les autorités provinciales de Vinh Phuc et les travailleurs. Photo: CPV

Vinh Phuc s’est efforcée d’élever le sens des responsabilités et la discipline, rénover le style de travail, créer des changements positifs dans la mise en œuvre de tâches des dirigeants, cadres et fonctionnaires.La province a œuvré pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'organisation des conférences et réunions au sein des organes du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie et des associations sociopolitiques. Elle a renforcé le dialogue entre les autorités et la population sur les problèmes pressants dans les domaines de la politique, de l’économie, de la culture, de la société, de la sécurité et de la défense. Elle a aussi accéléré sa réforme administrative et améliorer la qualité et l'efficacité du règlement des plaintes et dénonciations de citoyens.Dans les temps à venir, le Comité provincial du Parti de Vinh Phuc continuera d’encourager la propagande, de multiplier les bons exemples dans l’étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité et du style de Ho Chi Minh ainsi que honorer les collectifs et individus ayant participé activement à ce mouvement significatif. - CPV/VNA