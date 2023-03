Vinh Phuc (VNA) – Le Comité populaire de la province de Vinh Phuc (Nord) a tenu mercredi 8 mars une conférence en vue d’attirer davantage des investisseurs stratégiques, notamment japonais, dans cette localité en 2023.

Vue de la conférence, à Vinh Phuc, le 8 mars. Photo: VNA



Les domaines d’investissement prioritaires comprennent la transformation, la fabrication, le développement de l’écosystème de l’agriculture de haute technologie, le commerce et les services.

Cet événement a permis aux entreprises japonaises de mieux comprendre l’environement des investissements, des potentialités et des opportunités d’affaires de Vinh Phuc, et aux entreprises locales de tisser leurs liens avec les entreprises étrangères.

Dans un rapport communiqué à la conférence, le PDG du groupe japonais Sojitz, Masayoshi Fujimoto et la directrice générale de la Compagnie par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) Mai Kiêu Liên ont fait savoir que ces derniers temps, les entreprises ont bénéficé de l’accompagnement de la province de Vinh Phuc pour surmonter les difficultés liées aux procédures administratives, fiscales et au dégagement des terrains à bâtir et à d’autres procédures.

D’autres entreprises ont déclaré que le Vietnam est un grand marché et que Vinh Phuc est une destination de choix où elles veulent mettre en place des chaînes de production dans les domaines dans lesquels elles sont performantes.

Fin 2022, Vinh Phuc comptait 1.270 projets d’investissement, dont 445 projets d’investissements directs étrangers (IDE) d’une valeur de 7,55 milliards de dollars et 825 projets d’investissements nationaux d’une valeur de plus de 121.000 milliards de dôngs (5,1 milliards de dollars).

Parmi les 20 pays et territoires investissant dans la province, le Japon se classe au deuxième rang avec 58 projets d’une valeur supérieure à 1,6 milliard de dollars en termes de capital social, après la République de Corée.

Les investisseurs japonais à Vinh Phuc s’engagent essentiellement dans la mécanique, la production d’automobiles et de motos, la fabrication d’équipements électroniques et le développement d’infrastructures des zones industrielles; représentant 88% des contributions des entreprises d’IDE au budget local, selon le Comité populaire provincial. –VNA