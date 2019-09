Plus de 50.000 touristes sont arrivés au site Tây Thiên - Tam Dao, province de Vinh Phuc, durant trois jours de congé du 31 août au 2 septembre. Photo: vinhphuc.gov.vn



Vinh Phuc (VNA) – Durant trois jours de congé du 31 août au 2 septembre, la province de Vinh Phuc (Nord) a accueilli 85.600 visiteurs dont 17.500 étrangers, soit une hausse de 10% en glissement annuel.

Les recettes touristiques sont estimées à plus de 30 milliards de dôngs (1,5 million de dollars), selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

La province de Vinh Phuc est considérée comme une localité pleine de potentiels en termes de développement d’un tourisme culturel, religieux et écologique, grâce à ses nombreux vestiges culturels et historiques, ainsi que ses magnifiques sites naturels.

Tam Dao, une destination idéale pour les touristes. Photo: vinhphuc.gov.vn



Aujourd’hui, cette province possède nombre de grands complexes touristiques comme les zones de Tây Thiên, de Tam Dao et de Dai Lai, le site d’écotourisme Sông Hông Thu Do... et de tout aussi nombreux produits touristiques typiques, en particulier sur le plan culturel et religieux.

Cette année, la province ambitionne de devenir un centre majeur de services touristiques de la région comme du pays, en escomptant accueillir près de 6 millions de visiteurs dont 40.000 étrangers, et réaliser un chiffre d’affaires de 2.000 milliards de dôngs (plus de 90 millions de dollars). -VNA