Tam Dao, un site touristique connu de la province de Vinh Phuc. Photo: Internet

Vinh Phuc (VNA) - La province septentrionale de Vinh Phuc a accueilli plus de 15,5 millions de touristes entre 2017 et 2019, selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Au cours des trois dernières années, le nombre de vacanciers à Vinh Phuc a augmenté de 15% en moyenne, contribuant à augmenter le budget local et à améliorer le niveau de vie des habitants locaux.

En 2017, la localité a accueilli 4,45 millions de visiteurs, dont 33.500 étrangers. Les chiffres devraient atteindre 5,9 millions et 43.100 respectivement cette année. Chaque vacancier passe en moyenne environ un jour et demi dans la province.

Les revenus générés par le secteur du tourisme sont passés de 1.420 de dongs (soit 61,5 millions de dollars) en 2017 à environ 1.800 milliards de dongs en 2019.

Vinh Phuc dispose actuellement de 409 établissements d'hébergement, avec plus de 7.500 chambres, dont 41 hôtels de deux à cinq étoiles. Une dizaine de voyagistes opèrent dans la localité, dont quatre entreprises étrangers.

Situé à 80 km au nord de Hanoi, la province de Vinh Phuc est considérée comme une localité pleine de potentiels en termes de développement d’un tourisme culturel, religieux et écologique, grâce à ses nombreux vestiges culturels et historiques, ainsi que ses magnifiques sites naturels.

Aujourd’hui, cette province possède nombre de grands complexes touristiques comme les zones de Tây Thiên, de Tam Dao et de Dai Lai, le site d’écotourisme Sông Hông Thu Do... et de tout aussi nombreux produits touristiques typiques, en particulier sur le plan culturel et religieux.

La province de Vinh Phuc continue d’attirer les investissements dans les secteurs des infrastructures et transports afin de faciliter les déplacements des touristes vers les sites touristiques fondamentaux tels que Tam Dao, Tây Thiên et Dai Lai.

Elle est en train de développer la zone touristique culturelle du marais Rung qui représente un investissement total estimé à 264 milliards de dôngs, soit l’équivalent d’environ 11,5 millions de dollars.



De nombreux produits touristiques ont été développés pour attirer davantage de visiteurs. Il y a l'écotourisme, le séjour chez l'habitant, le tourisme culturel-spirituel, le tourisme de villégiature et le tourisme MICE (de l’acronyme anglais "Meetings, incentives, conferencing, exhibitions", qui peut se traduire en français par le tourisme de "réunions, congrès, conférences et expositions"). En effet, plusieurs évènements ont attiré un grand nombre de voyageurs, telles qu’une journée pour gravir la chaîne de montagnes de Tam Dao, la visite du "sentier spirituel" et l’écotourisme des aigrettes de Hai Luu...



La zone écotouristique Tam Dao 2, réalisé par Sun Group avec l’investissement pour la première phase de 2.900 milliards de dôngs, est un projet clé dans la stratégie du développement touristique lié au développement socio-économique de la province de Vinh Phuc, la stratégie de développement régional de Hanoï et celle de la zone économique de pointe du Nord jusqu’en 2020, vision 2030.



Elle comprend différents ouvrages comme un parc, un jardin botanique, une zone d’exposition, des aires de jeux pour enfants et pour toute la famille, une aire de jeux de haute technologie, une zone d'activité de plein air…



Une fois achevée, cette zone d'écotourisme contribuera à relier la zone touristique Hanoï - Vinh Phuc - Thai Nguyên - Lào Cai.

Pour assurer la sécurité des touristes, la province de Vinh Phuc a demandé aux secteurs et localités de multiplier les contrôles et de garantir la sécurité et l'ordre social. Elle a également ordonné aux restaurants, aux lieux de divertissement, aux établissements d’hébergement locaux d’afficher clairement les prix de leurs produits et services, de ne pas augmenter les prix dans la haute saison touristique. Les autorités locales vérifient régulièrement que les restaurants et les hôtels respectent les règles d'hygiène alimentaire afin de protéger la santé des voyageurs. -VNA