La société par actions des technologies Lavitec, dans la zone industrielle Khai Quang, ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc. Photo : http://baovinhphuc.com.vn

Vinh Phuc (VNA) – Entre le 1er janvier et le 31 août 2019, les autorités de la province de Vinh Phuc (Nord) ont autorisé la création de 803 nouvelles entreprises pour un capital social total de 9.254 milliards de dôngs (plus de 385 millions de dollars), soit une hausse respective de 6% et de 102% en variation annuelle.

Sur les trois premiers trimestres 2019, environ 835 nouvelles entreprises ont été fondées, soit une progression de 8% par rapport à la même période de l’année dernière. Leur capital social a atteint plus de 9.600 milliards de dôngs (plus de 400 millions de dollars), soit une augmentation de 95% en glissement annuel.

Cette performance est due aux efforts des entreprises locales comme aux mesures prises par les organes compétents de la province de Vinh Phuc pour accélérer la réforme administrative, améliorer la qualité des ressources humaines, renforcer les orientations professionnelles et favoriser les investissements…-VNA