Le centre-ville de Vinh Long. Photo: baovinhlong.com.vn



Vinh Long (VNA) - Le Comité populaire de la province de Vinh Long (Sud) a promulgué le plan de mise en œuvre du programme national sur la production et la consommation durable pour la période 2021-2030, contribuant au développement économique et à la protection de l'environnement.

D'ici 2030, toutes les zones industrielles (ZI) de la province de Vinh Long seront sensibilisés à la production et à la consommation durables et 90% des entreprises des ZI appliqueront de nouvelles technologies plus propres et respectueuses de l'environnement.

Tous les supermarchés et centres commerciaux distribueront et utiliseront des produits d'emballage respectueux de l'environnement pour remplacer progressivement les emballages en plastique. La province s'oriente vers la réduction de 80% de l'utilisation d'emballages non biodégradables dans les marchés locaux.

Jusqu'en 2030, toutes les entreprises devraient participer aux chaînes de production et d'approvisionnement des produits agricoles sûrs, appliquer les systèmes d'informations électroniques utilisant des codes QR pour la traçabilité et la transparence des informations aux consommateurs.

Les entreprises investissent dans des machines pour augmenter la productivité. Photo: baovinhlong.com.vn



Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Liet, Vinh Long aidera les entreprises à améliorer la production et la qualité des produits, à réduire les coûts des intrants.

Il a proposé au service des Sciences et des Technologies d'élaborer le plan et de mettre en œuvre les programmes d'appui aux entreprises, aux localités dans la recherche et l'application des technologies et de l'innovation, de donner la priorité au recyclage des déchets, à l'économie et à l'utilisation durable des ressource naturelles et de l'énergie, à la protection des consommateurs, etc. -VNA