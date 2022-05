Une voitures électrique de VinFast . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Vingroup vise un chiffre d’affaires d’environ 140.000 milliards de dongs (5,83 milliards de dollars), en hausse de 11,4% en glissement annuel.

Ainsi, son bénéfice après impôts devrait atteindre 6.338 milliards de dongs, a annoncé le plus grand conglomérat privé vietnamien lors de son assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 11 mai à Hanoï. L’année dernière, le bénéfice non distribué après impôts de Vingroup était de 4.718 milliards de dongs.

Concernant le plan de vente d’automobiles électriques aux Etats-Unis, Vingroupe devrait exporter d’ici 2026 environ 600.000 véhicules, a déclaré Pham Nhat Vuong, président du conseil d’administration de Vingroup.

Vingroup continuera à accélérer la stratégie de localisation des composants et matériaux auxiliaires dans le contexte de l'interruption de l'approvisionnement en composants en provenance de Chine en raison du COVID-19.

Au premier trimestre 2022, le constructeur automobile VinFast, membre de Vingroup, a introduit des modèles de voitures électriques intelligentes sur le marché mondial, acceptant officiellement les commandes de trois modèles VF5, VF8 et VF9.

En même temps, VinFast continue également de livrer le modèle VFe34 à ses clients au Vietnam et de préparer la livraison des VF 8 et VF 9 sur le marché mondial à partir de la fin de l'année. La société espère continuer à maintenir sa position sur le marché intérieur, en promouvant sa marque sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe, a déclaré Nguyen Viet Quang, vice-président du conseil d’administration et directeur exécutif général de Vingroup.

Dans l’immobilier, après trois projets Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City et Vinhomes Grand Park, le groupe lancera en 2022 trois grands autres projets dans des grandes villes. -VNA