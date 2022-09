Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le constructeur automobile Vinfast a signé lundi 26 septembre un accord de coopération stratégique avec le groupe d’électronique japonais Renesas pour promouvoir le développement des voitures électriques.

La signature a eu lieu dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), en présence de la PDG de VinFast Global, Lê Thi Thu Thuy et du PDG de Renesas, Hidetoshi Shibata.



Dans le cadre de cet accord, Renesas fournira une large gamme de produits à VinFast, notamment des systèmes sur puces (SoC), des microcontrôleurs et des semi-conducteurs automobiles et électroniques compatibles.

Photo : VNA



De même, le fournisseur mondial de solutions de semi-conducteurs avancées fournira des options de support technique à VinFast pour développer des applications automobiles et des services de mobilité dans l’avenir.



Selon Lê Thi Thu Thuy, la coopération avec Renesas aide VinFast à accéder aux technologies avancées des semi-conducteurs, ainsi qu’à mieux comprendre le système, en vue de fabriquer et de fournir des véhicules électriques sûrs et délicats au marché mondial.



Auparavant, le constructeur automobile vietnamien et Renesas ont coopéré dans le développement du système d’infodivertissement embarqué. –VNA