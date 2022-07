La PDG de VinFast Global, Le Thi Thu Thuy (assise, à droite), et le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper (assis, à gauche), lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord pour le projet d'usine de VinFast en Caroline du Nord en mars 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé le 15 juillet avoir reçu une enveloppe incitative de 1,2 milliard de dollars de l'État américain de Caroline du Nord pour son projet de fabrication de véhicules électriques aux États-Unis.

L'ensemble d'incitations économiques, signé par le gouverneur Roy Cooper, est le plus important jamais accordé en Caroline du Nord, faisant de VinFast le premier constructeur automobile à s'implanter dans cet État.

L'usine de fabrication de VinFast sera construite au Triangle Innovation Point dans le comté de Chatham, en Caroline du Nord, avec un investissement d'environ 2 milliards de dollars dans la première phase.

Couvrant une superficie de 800 hectares, l'usine comprendra deux zones principales: l'une pour l'assemblage et la production de voitures et d'autobus électriques, l’autre pour les fournitures auxiliaires. L'usine de VinFast est conçue pour atteindre la capacité de 150.000 véhicules par an.

Une fois mis en service, le complexe manufacturier créera un écosystème de fournisseurs ainsi que des milliers d'emplois locaux, créant ainsi des effets économiques directs et indirects. -VNA