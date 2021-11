Photo: VNA

Hanoï (VNA) - VinFast, la nouvelle entreprise mondiale de véhicules électriques intelligentes (VE) du Vietnam, a dévoilé jeudi matin, 11 novembre, le concept "L'avenir de la mobilité" pour sa première participation au Salon de l'auto de Los Angeles 2021.

La cérémonie de lancement de la marque mondiale de véhicules électriques de Vinfast et l’exposition de ses premiers véhicules électriques intelligents sera diffusée en direct dans le monde le 17 novembre via les pages Facebook et YouTube de VinFast.

VinFast s'engage également à construire un avenir plus durable pour les transports, permettant aux gens de profiter d'une mobilité intelligente, sûre, passionnante et respectueuse de l'environnement.

Le message sera reflété dans chaque détail du stand de VinFast, qui couvre plus de 800 mètres carrés, ainsi que la présentation de ses deux derniers modèles EV, VF e35 et VF e36.

Le directeur général de VinFast global, Michael Lohscheller, a déclaré que la société considérait le salon comme une occasion idéal pour démontrer son engagement à promouvoir la tendance mondiale des transports écologiques et à encourager l'électrification.

Lisa Kaz, directrice générale et fondatrice du Salon de l'auto de Los Angeles, s'est déclarée heureuse d'accueillir les constructeurs de véhicules électriques à l'événement, dont VinFast, afin que les visiteurs puissent découvrir le premier constructeur automobile du Vietnam et ses nouveaux véhicules électriques. -VNA