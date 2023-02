Photo : Bnews/VNA Hanoï (VNA) - Le constructeur automobile national VinFast, une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup, a annoncé le 14 février qu'il participera au Salon international de l'auto du Canada 2023 (CIAS 2023) du 17 au 26 février à Toronto.



CIAS 2023, le salon international de l'auto le plus grand tenu annuellement au Canada au cours des 50 dernières années, verra la présence de plus de 1.000 modèles et près de 333.000 visiteurs. Il s'agit également du deuxième salon international de l'auto auquel VinFast Canada participe après le Salon international de l'Auto de Montréal (SIAM) 2023 tenu du 20 au 29 janvier dans la province de Québec, au Canada.

Participant pour la première fois au CIAS 2023, VinFast présentera quatre modèles de véhicules électriques clés avec des tailles de base pour répondre aux divers besoins des clients, dont les petits - VF 6, les petits et moyens - VF 7, les moyens - VF 8 et les grands - VF 9.

En particulier, à côté de la présentation des modèles de voitures réels, VinFast organisera pour la première fois un essai routier du VF 8 sur la plus grande piste d'essai intérieure de véhicules électriques au Canada pour donner aux clients la possibilité de faire l'expérience directe et vivante du véhicule.



Selon Nguyen Thi Van Anh, directrice générale de VinFast au marché nord-américain, la participation au salon de l'auto CIAS est une bonne occasion pour VinFast d'avoir plus de clients canadiens. C'est également à Toronto que VinFast a ouvert le premier magasin de sa chaîne de magasins et de centres de services au Canada.

Comme prévu, les premiers lots de véhicule VF8 seront livrés aux clients canadiens à partir du deuxième trimestre 2023, avant la livraison du VF9. Les deux modèles les plus récents, VF7 et VF6, devraient être disponibles sur le marché canadien fin 2023 ou début 2024.