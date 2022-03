Deux modèles de voitures électriques VF 8 et VF 9 de VinFast. Photo: Vinfast

Hanoï (VNA) - Lors du Salon mondial du mobile (MWC), le constructeur vietnamien VinFast, filiale du conglomérat Vingroup, a annoncé, le 28 février, un protocole d'entente (MOU) avec LeasePlan, l'une de grandes entreprises des services automobiles au monde.

Par l'intermédiaire de LeasePlan, VinFast étendra son accès aux marchés clés, contribuant à établir rapidement une position de marque en Europe.

En vertu de ce protocole d'entente, LeasePlan fournira les produits et services de VinFast aux entreprises et aux particuliers dans des pays européens tels que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, etc. Notamment, la coopération apportera des options financières plus diversifiées, permettant aux clients en Europe d'accéder facilement aux produits de véhicules électriques haut de gamme de VinFast.

Par ailleurs, LeasePlan deviendra également un partenaire privilégié de VinFast pour fournir des services de location opérationnelle, de gestion de flotte et de remarketing aux entreprises et aux particuliers.

LeasePlan gère actuellement près de 2 millions de véhicules dans 29 pays à travers le monde. Choisir LeasePlan comme partenaire stratégique aidera VinFast à approcher rapidement les clients et à promouvoir son objectif de l'électrification.

Le Salon mondial du mobile (MWC), événement phare du secteur technologique, s'est ouvert ce lundi 28 février à Barcelone. Il se tient jusqu’à jeudi. -VNA