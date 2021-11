Photo : VinFast



Hanoï (VNA) - VinFast et Électricité de France (EDF) ont signé le 4 novembre un protocole d’accord, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle en France.

L'objectif de cet accord est de promouvoir l'installation et l'opération d'un réseau de bornes de recharge publiques pour voitures électriques et de services concernés en France. L'événement a aussi marqué une étape stratégique dans le plan de devenir une marque mondiale de VinFast.

En vertu de cet accord, VinFast coopérera avec EDF pour fournir un réseau de bornes de recharge publiques, en concevant des offres spéciales pour les propriétaires de véhicules électriques VinFast en France.

La cérémonie de signature. Photo : VNA



S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le directeur Mobilité Électrique du groupe EDF, Olivier Dubois, a estimé que la transition mondiale des véhicules essence vers les véhicules électriques nécessitait la participation de l'ensemble du système écologique et notamment de VinFast. Pour EDF, la coopération avec VinFast est un signal fort pour favoriser le déploiement à long terme de véhicules « zéro émission » en France et en Europe.

Tran Thi Hong Bich, directrice générale de VinFast Europe a déclaré : « Notre objectif est de fournir des véhicules électriques haut de gamme satisfaisant aux normes de qualité, de durabilité et de sécurité optimales, avec un plan d'étude sérieux de marché et d'investissement. Grâce à l'accord de coopération avec EDF, nous pouvons fournir des services optimaux pour satisfaire les clients les plus exigeants. Cette coopération souligne également le positionnement commercial de VinFast et la reconnaissance d'EDF pour nous».



EDF est l'un des premiers producteurs d'électricité au monde et le premier producteur d'énergies renouvelables en Europe. EDF s'attache à coopérer avec ses partenaires commerciaux pour la croissance durable et la protection de l’environnement. -VNA