VinFast présentera sa gamme de véhicules électriques et ses technologies au CES 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – VinFast, une filiale du constructeur automobile vietnamien Vingroup, annonce sa participation au CES 2022, l'événement technologique le plus influent au monde, qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas, aux Etats-Unis.

VinFast présentera sa gamme complète de véhicules électriques dans les segments A, B, C, D et E.

Au CES 2022, VinFast continuera de faire avancer son message en faveur d'un avenir propre de la mobilité avec le concept de "destination : futur". Le message représente un voyage continu qui a commencé au Salon de l'automobile de Los Angeles (Los Angeles Auto Show) 2021.

Le point d’orgue de VinFast au CES 2022 est le dévoilement de sa gamme complète de véhicules électriques, composée de cinq modèles, dont trois nouveaux dans les segments A, B et C.

Lors de cet événement, Vinfast présentera plusieurs fonctionnalités intelligentes développées par les ingénieurs de VinFast et les principales marques de l'industrie automobile. VinFast annoncera également des partenariats stratégiques avec des entreprises et des fournisseurs leaders du secteur possédant des technologies innovantes exceptionnelles.

En outre, Vingroup présentera des technologies avancées utilisant l'intelligence artificielle (IA), le Big data et les plateformes d'apprentissage automatique développées par les sociétés membres du groupe telles que VinAI, VinBigData, VinBrain et Vantix.

"VinFast apportera au CES 2022 des conceptions de haute qualité, des technologies avancées et une large gamme de produits aux consommateurs mondiaux. Nous présenterons nos meilleurs produits pour offrir des options plus pratiques et accessibles pour le public afin de passer aux véhicules électriques et créer un avenir plus durable pour notre planète", a affirmé Mme Thuy Le, vice-présidente de Vingroup. -VNA