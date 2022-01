De véhicules électriques de Vinfast présentés lors du CES 2022 , l'événement technologique le plus influent au monde. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé le 6 janvier qu'il cesserait de produire des voitures à moteur à combustion interne (ICE) et passerait à la production de véhicules entièrement électriques à partir de la fin de 2022 lors du Salon de l'électronique de consommateur (Consumer Electronics Show CES 2022) à Las Vegas, aux États-Unis.

Parallèlement à son engagement à devenir un constructeur automobile de ce type, VinFast a officiellement lancé une gamme de véhicules entièrement électriques : trois modèles ont fait leurs débuts dans les segments ABC, VF 5 (segment A), VF 6 (segment B) et VF 7 (segment C ); et deux modèles VF e35 et VF e36 dans les segments D et E (présentés au salon de l’auto de Los Angeles 2021) désormais renommés VF 8 et VF 9. La suppression du préfixe "e" (électrique) dans les noms affirme la cohérence de l’entreprise orientation tout électrique.

Les extérieurs de ces voitures ont été conçus par les sociétés de design italiennes Pininfarina et Torino Design.

Le modèle VF6 de Vinfast. Photo: VNA



Les modèles VF 8 et VF 9 seront équipés de fonctionnalités de conduite autonome de niveau 2+ pour les versions Eco et Plus et de niveaux 3 à 4 pour les versions Premium. Ces modèles seront également dotés de fonctionnalités intelligentes, notamment Smart Home, Mobile Office, In-car Shopping, In-car Entertainment.

Lors de l’événement VinFast Global EV Day, VinFast a également annoncé officiellement les prix de vente au détail et une campagne de réservation pour les VF 8 et VF 9 aux États-Unis, en Europe et au Vietnam.

Le prix initial du VF 8 sont de 41.000 dollars aux États-Unis, 36.133 euros en Europe et 961 millions de dongs (plus de 42.200 dollars) au Vietnam. Celui du VF 9 sont de 56.000 dollars, 49.280 euros et 1,312 milliard de dongs. Chaque véhicule électrique de VinFast est livré avec une garantie de 10 ans ou les premiers 200.000 km.

Notamment, pendant la période de 3 mois à compter de 5 janvier au 5 avril 2022 (PST), VinFast lancera un programme d’adhésion exclusif, appelé “VinFirst – La gratitude des pionniers envers les pionniers”, offrant aux détenteurs de réservation anticipée diverses récompenses et avantages.

En plus de partager la politique de prix, VinFast a annoncé un programme innovant de location de batteries qui offrira aux clients deux plans d’abonnement : “Souple” (un abonnement minimum pour 300 miles/500 km par mois, des frais supplémentaires à partir du 301e mile/501e km) et “Fixé” (portée illimitée). Le coût mensuel total de la conduite des véhicules électriques VinFast est approximativement égal aux coûts de l’essence sur chaque marché.

De plus, VinFast couvrira toutes les dépenses d’entretien des batteries et remplacera gratuitement les batteries usagées du propriétaire lorsque la capacité de charge et de décharge tombe en dessous de 70 %. -VNA