Photo : VinFast

Hanoï (VNA) – Lors du VinFast Global EV Day, dans le cadre de l'exposition technologique CES 2022 tenue à Las Vegas, aux États-Unis, le constructeur automobile VinFast a annoncé le 4 janvier qu'il recevrait des précommandes pour ses modèles de véhicules électriques VF e35 et VF e36 au Vietnam et aux États-Unis .

Les précommandes ouvriront à 17h00 le 5 janvier (heure de Las Vegas) ou à 8h00 le 6 janvier (heure de Hanoï). Des offres spéciales du programme VinFirst seront proposées à ceux qui réservent ces deux modèles au cours des trois premiers mois de 2022.

Au Vietnam, les clients qui vont payer 15 millions de dongs (659 dollars) à l'avance pour le VF e35 et 20 millions de dongs pour le VF e36 recevront des chèques-cadeaux d'une valeur respective de 150 millions de dongs et 250 millions de dongs.

Les clients aux États-Unis qui paieront 200 dollars à l'avance recevront un e-voucher de 3.000 dollars pour le VF e35 et de 5.000 dollars pour le VF e36. Sur les deux marchés, les précommandes peuvent être remboursables.

Lors de l'événement, VinFast présentera l'application blockchain dans le processus de commande de vérification de propriété ainsi que la promotion future pour les clients, devenant ainsi un constructeur automobile pionnier dans le domaine.

Les prix des VF e35 et VF e36 pour les marchés vietnamien et américain seront annoncés en même temps, tandis que leurs prix en Europe et au Canada seront dévoilés ultérieurement.

Le VinFast Global EV Day aura lieu le 5 janvier à 16h (heure de Las Vegas) ou le 6 janvier à 7h (heure de Hanoi). -VNA