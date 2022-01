Hanoï (VNA) - VinFast, une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup, a vendu 3.047 véhicules en décembre, ses ventes durant les douze mois de 2021 atteignant 35.723, soit une hausse de 21,2% par rapport à 2020.

Concrètement, VinFast a remis 24.128 unités Fadil, 6.330 Lux A2.0, 5.180 Lux SA2.0 et 85 voitures électriques VF e34.

VinFast a reçu plus de 25.000 précommandes de VF e34 seulement trois mois après son ouverture à la vente, ouvrant une nouvelle ère pour l'industrie automobile électrique au Vietnam.

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé qu'il cesserait de produire des voitures à moteur à combustion interne (ICE) et passerait à la production de véhicules entièrement électriques à partir de fin 2022 lors du Salon de l'électronique de consommateur (Consumer Electronics Show CES 2022), prévu à Las Vegas, aux États-Unis.

VinFast a également annoncé qu'il recevrait des précommandes pour ses modèles de véhicules électriques VF e35 et VF e36 au Vietnam et aux États-Unis.

48 heures après l'ouverture à la vente, le constructeur automobile avait reçu un total de 24.308 commandes pour ses deux modèles de voiture électrique VF 8 et VF 9 dans le monde entier, dont 15.237 pour le VF 8 et 9.071 pour le VF 9. Au Vietnam, VinFast a reçu près de 12.000 commandes après six heures d'ouverture à la vente.-VNA