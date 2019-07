Des représentants de VinCommerce et de XAct Solutions ont signé un contrat de coopération. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La société par actions VinCommerce – gestionnaire de la chaîne de distribution VinMart et VinMart+, relevant du Vingroup, et XAct Solutions, une compagnie basée en Australie, ont signé la semaine dernière à Hanoi un contrat de coopération dans le développement d'une chaîne logistique de niveau international pour VinCommerce.

Ce contrat devrait permettre à VinCommerce de devenir l’un des principaux détaillants de la région Asie-Pacifique.

Dans le cadre du contrat, les deux parties collaboreront ensemble pour créer les bases de la chaîne d'approvisionnement et présenter des solutions avancées. Le projet débutera par le développement de six entrepôts pour stocker tous les produits dans le réseau de VinCommerce.

Chaque grand entrepôt aura des zones de stockage sèches, fraîches, froides et de congélation pour se conformer strictement aux normes internationales de conservation des marchandises.

Le modèle de livraison permettra à VinCommerce de fournir des produits efficaces pour l’ensemble de son réseau, qui compte près de 2.500 points de vente à l’échelle nationale.

Le système informatique occupera une place centrale dans le projet en faisant appel aux mégadonnées pour gérer efficacement la chaîne d’approvisionnement en biens.

Le projet devrait réduire les coûts d'exploitation de VinCommerce, en garantissant aux clients l'accès à des produits de la plus haute qualité et à des prix raisonnables.

VinCommerce développe sa chaîne d'approvisionnement pour fournir des marchandises de haute qualité à ses clients. Photo: VNA



Byron Patching, cofondateur de XAct Solutions, a déclaré que le réseau de vente au détail de VinCommerce se développe rapidement.

Après le projet terminé, VinCommerce assurera la promotion du commerce de détail de ses marques. Il deviendra le premier détaillant vietnamien à posséder un réseau complet respectueux de l'environnement, de l'exploitation à la gestion des marchandises, à la gestion des actifs, à l'optimisation des méthodes de transport et aux dépenses optimales, a-t-il indiqué.

VinCommerce possède le plus grand réseau de vente au détail au Vietnam, avec 114 supermarchés VinMart, 2.000 magasins de proximité VinMart+, 56 supermarchés VinPro, 184 magasins de télécommunications A et un site de commerce en ligne Adayroi.com, et ce dans 43 provinces et villes du pays. -VNA