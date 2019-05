Le secrétaire et président de la province de Xieng Khouang, Bontone Chanthaphone. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) a présenté le 24 mai la société Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd (Lao-Jagro) et lancé la construction d'un complexe d'élevage laitier biologique au Laos.



La directrice générale de Vinamilk, Mai Kieu Lien, a déclaré que la première phase des travaux couvrirait 5.000 hectares avec 24.000 vaches laitières. Une fois opérationnel, ce complexe créera des milliers d'emplois.



Selon elle, avec ses conditions naturelles favorables, Xieng Khouang deviendra un « centre » des vaches laitières du Laos et même de la région, contribuant au développement de l'économie laotienne, au renforcement des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, et au développement de l'amitié Vietnam-Laos-Japon.

Mai Kieu Lien a affirmé que ce complexe ouvrirait de nouvelles perspectives de développement à l'agriculture, au secteur laitier et aux économies du Laos et du Vietnam.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président de la province de Xieng Khouang, Bontone Chanthaphone, a déclaré que la construction de ce complexe accélérerait la croissance économique ainsi que l'augmentation des revenus des agriculteurs.



D'un coût total de 500 millions de dollars, ce complexe s'étendra sur 20.000 ha avec 100.000 vaches laitières. La première phase coûtera 120 millions de dollars. Ce complexe appliquera des technologies 4.0 et respectera les normes biologiques européennes, américaines et japonaises. -VNA