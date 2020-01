Hanoi (VNA) – Le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) s’est fixé l’objectif de produire cette année 40,5 millions de charbon, soit l’équivalent de 2019, a fait savoir son directeur général adjoint Nguyên Hoàng Trung.

L’an dernier, Vinacomin a produit 36,06 millions de tonnes de charbon pour la production d’électricité. Photo : VNA

Le groupe qui a connu l’an dernier la plus haute croissance dans le secteur industriel du pays, vise également à commercialiser 49 millions de tonnes de charbon, en hausse de 10% en glissement annuel.Il projette de réaliser un chiffre d’affaires de 138.000 milliards de dôngs (près de 6 milliards de dollars) et un bénéfice d’environ 3.500 milliards de dôngs (plus de 150 millions de dollars).L’an dernier, Vinacomin a produit 40,5 millions de tonnes de charbon et vendu 44 millions de tonnes de charbon, sa meilleure performance jamais enregistrée depuis 2014. Son chiffre d’affaires a progressé de 9%, à 131.500 milliards de dôngs (plus de 5,6 milliards de dollars).Fort d’un personnel de 96.977 personnes, le groupe s’emploie à se restructurer et à perfectionner son modèle alliant production et commerce de charbon, avec l’accent mis sur la mécanisation légère de l’exploitation minière. – VNA