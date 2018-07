Quang Ninh (VNA) - Le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) a produit depuis le début de cette année plus de 20 millions de tonnes de charbon brut et 19,3 millions de charbon propre.

Vinacomin envisage de vendre 38,5 à 39 millions de tonnes de charbon en 2018. Photo: VNA

Il a vendu près de 22 millions de tonnes de charbon, en hausse de 3,8 millions de tonnes par rapport à la même période de 2017.



Le groupe a généré environ 66 billions de dôngs de chiffre d’affaires au cours de cette période et devrait disposer de 6,53 millions de tonnes de charbon en stock, soit une diminution de 2,47 millions de tonnes par rapport au début de l’année. Sa production d’alumine s’est élevée à 654.000 tonnes.



Ce bilan a été attribué à la bonne étude de marché de Vinacomin, qui a permis au groupe de vendre ses produits au bon moment lorsque les prix ont augmenté.



Comme la demande locale de charbon pour la production d’électricité, de ciment, d’engrais, entre autres, devrait rester élevée dans le futur, Vinacomin s’efforcera d’équilibrer la production et les ventes de charbon pour réduire les stocks et en même temps satisfaire la demande.



Cette année, Vinacomin envisage de vendre 38,5 à 39 millions de tonnes de charbon, dont 34,2 millions de tonnes de charbon propre, en hausse de 1,32 million de tonnes par an. – VNA



