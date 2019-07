VinaCapital offre d'équipements médicaux à l'hôpital général de Cao Bang. Photo : viettimes.vn

Cao Bang (VNA) - Le groupe VinaCapital a offert les 3 et 4 juin un lot d’équipements médicaux d’une valeur de 2,3 milliards de dôngs (100.000 dollars) aux hôpitaux généraux des deux provinces montagneuses de Cao Bang et Bac Kan (Nord), et à huit postes médicaux de district de la province de Bac Kan.

Il s’agit d’une des activités de VinaCapital visant à offrir des soins de santé et une éducation aux enfants des régions isolées, en particulier aux victimes de noyade, de choc électrique et d’autres accidents.

Auparavant, VinaCapital avait financé un projet visant à former 31 médecins et infirmiers à l’utilisation et à la maintenance des équipements susmentionnés, ainsi un cours de formation dans le cadre du Programme de soins avancés en réanimation pédiatrique (Advanced Paediatric Life Support, APLS) du Royaume-Uni. -VNA