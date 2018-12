Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus complexes, influant sur la production agricole et la vie de la population.

Pour faire face à cette situation, le programme de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) a étudié et établi le modèle "Villages intelligents face au climat".

Mis en œuvre à titre expérimental dans trois provinces de Ha Tinh (Centre), Yen Bai (Nord) et Bac Lieu (Sud), ce modèle a apporté des résultats positifs, contribuant au développement durable de l'agriculture.

Il a pour but de répondre aux objectifs sur la sécurité alimentaire, d'améliorer la productivité des cultures et du bétail et la capacité de résilience écologique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture.

Le modèle "Villages intelligents face au climat" comprend des solutions telles que l'élevage de vers de terre Perionyx excavatus, la plantation d'arbres sur des terrains en pente, la culture des variétés de plantes tolérantes à la sécheresse et à la salinisation, l'utilisation de pesticides respectueux de l'environnement, etc.

Ce modèle encourage également les agriculteurs à utiliser des machines outils dédiés à l'économie de carburant, à appliquer des mesures de gestion de l'eau d'irrigation. Les agriculteurs ont la chance d'étudier les modèles sur la pratique agricole intelligente s'adaptant au changement climatique.

Dans l'avenir proche, ce modèle sera multiplié dans l'ensemble du pays, afin de s'orienter vers une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. -VNA