Photo : VGP/CPV

Hanoï (VNA) - Pour sa 6e participation au Mobile World Congress (MWC), le groupe vietnamien des télécommunications de l'armée (Viettel) présentera des nouvelles solutions technologiques "Made by Viettel".

Cette édition 2023 sera de retour du 27 février au 2 mars à Barcelone (Espagne) après deux éditions annulées par la crise sanitaire mondiale.



Cet événement annuel est l'un des plus importants salons professionnels de l'industrie de la technologie mobile au monde. Environ 80.000 visiteurs sont attendus.



Les produits de Viettel comprendront des solutions d'infrastructures de télécommunications et de technologie numérique qui jouent un rôle central dans la construction d'une société numérique et le développement de l'économie numérique.



Viettel est actuellement la seule entreprise vietnamienne à participer directement au MWC. 2023 est aussi la 6e année où Viettel est présent à ce plus grand événement de l'industrie mobile au monde. -CPV/VNA