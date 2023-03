Cérémonie de signature entre Viettel Networks et Pegatron.

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Mobile World Congress (MWC) 2023 tenu récemment à Barcelone (Espagne), Viettel Networks - filiale du groupe Viette - et Pegatron ont signé un protocole d'accord sur le développement du réseau 5G privé pour l'entreprise.

Selon cet accord, les deux parties se coordonneront pour tester le service 5G private network sur l'ensemble des chaînes de production de l'usine de Pegatron à Hai Phong.



12 groupes d'applications seront déployés, tels que réalité virtuelle/augmentée (AR/VR), scanners de code, processeurs de données, systèmes de test de produits, applications Dynamics 365 live streaming…



À partir des résultats des tests, Viettel Networks et Pegatron complèteront le bloc des produits appliquant des services de réseau privé 5G pour le développement d’une usine intelligente de Pegatron. De plus, les deux parties développeront conjointement des solutions et produits 5G pour promouvoir le déploiement de la 5G au Vietnam.



Actuellement, Viettel est l'un des six opérateurs de réseau dans le monde qui fournissent à la fois des services de télécommunications et fabriquent des équipements d'infrastructure de réseau. Le groupe a également testé dès 2020, avec succès, la 5G pour des clients individuels au Vietnam. -CPV/VNA