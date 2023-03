Ce programme a été co-organisé par l’ambassade du Vietnam au Cambodge et l’Association Khmer-Vietnam au Cambodge.S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a remercié Viettel Global pour ses cadeaux offerts à la communauté des Vietnamiens vivant au Cambodge, tout en les encourageant à surmonter leurs difficultés afin que leurs enfants aient l’opportunité de s’intégrer dans la société et d’avoir un meilleur avenir.Selon lui, l’ambassade du Vietnam au Cambodge s’efforce de se coordonner avec des entreprises pour mettre en œuvre un certain nombre de projets d’aquaculture terrestre ainsi que des mesures pour que les habitants vivant dans la région du lac de Tonlé Sap puissent s’installer sur la terre et rejoindre ces projets du Parti, de l’Etat ainsi que d'entreprises.Le représentant de Viettel Global, Cao Manh Duc, directeur général de la société Viettel Cambodge (Metfone), a déclaré que cette activité visait à démontrer la bonne tradition du peuple vietnamien, à aider les personnes d’origine vietnamienne, leur apportant de la joie dans la vie et plus de motivation de surmonter leurs difficultés.Il a affirmé que Viettel Global continuerait à augmenter ses investissements sur le marché cambodgien dans le but d’apporter les meilleurs services de télécommunications aux populations locales.Dans le cadre de Viettel Global CEO Summit 2023, des représentants de Viettel Global sont venus offrir de l’encens au monument de l’amitié Vietnam - Cambodge dans la province de Siem Reap. -VNA