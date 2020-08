Nhập mô tả cho ảnh

Viettel Global Investment JSC (VGI) vient d'annoncer les résultats consolidés du 2e trimestre avec un chiffre d’affaires de 4.309 milliards de dongs, en hausse de 6%. Sa marge bénéficiaire brute a augmenté de 15%, pour atteindre 1.658 milliards de dongs.Bien que les activités opérationnelles aient bien progressé, en raison de fluctuations défavorables des taux de change, le bénéfice avant impôts de la société au 2e trimestre n'était que de 15 milliards de dongs.Pour les 6 premiers mois, Viettel Global a généré un chiffre d’affaires de 8.613 milliards de dongs, en hausse de 10% en glissement annuel. La marge bénéficiaire brute s’est élevée à 3.292 milliards de dongs, en progression de près de 19%.Malgré l’impact de l'épidémie de COVID-19 partout le monde, les trois marchés commerciaux de Viettel Global à savoir l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, ont toujours connu une croissance positive, et même à 2 chiffres pour l'Afrique. L'Asie du Sud-Est joue toujours un rôle clé avec plus de 4.400 milliards de dongs de chiffre d’affaires et 1.085 milliards de bénéfices.Les sociétés associées, en particulier Viettel Myanmar - l'opérateur du réseau Mytel continuent de contribuer de manière significative aux résultats commerciaux globaux de Viettel Global.Après avoir connu une croissance double au 1er trimestre, le chiffre d'affaires total des sociétés associées de Viettel Global (Viettel Myanmar , Star Telecom et Metcom) a continué d'augmenter de 50% au 2e trimestre. En 6 mois, le chiffre d'affaires total de ces entreprises a augmenté de 76%, passant de 5.300 milliards à 9.322 milliards de dongs. En conséquence, le bénéfice net de l'entreprise est passé de 200 milliards de dongs à 1.708 milliards.Au 30 juin, le total des actifs et des capitaux propres de Viettel Global s'élevait respectivement à 59.300 et 29.437 milliards de dongs. - CPV/VNA