En raison de l’ajustement des prix de l’éducation et de l’impact des tempêtes et inondations dans le Centre, l'indice des prix à la consommation en octobre a augmenté de 0,09% par rapport à septembre.

Les exportations vietnamiennes de thon vers l'Italie en septembre ont atteint plus de 5,5 millions de dollars, soit une augmentation de près de 8.599% en un an.

Entre janvier et septembre, le chiffre d’affaires à l’import-export des produits agricoles entre le Vietnam et la Chine a atteint plus de 9,8 milliards de dollars.