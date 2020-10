Hanoi (VNA) - Le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel) et Vingroup ont récemment signé à Hanoi un accord de coopération pour développer une nouvelle de bloc de fréquence de la station émettrice-réceptrice de base (BTS) 5G.



Les représentants de Viettel et de Vingroup signent un accord de coopération pour développer le 5G au Vietnam. Photo: qdnd.vn

En vertu de cet accord, la société VinSmart (relevant de Vingroup) est responsable du développement et de la fourniture d'une version de bloc de fréquence pour la BTS 5G, y compris une antenne 8T8R, le MIMO Massif 64T64R, les filtres anti-interférence 5G.

VHT doit effectuer la recherche et le développement d'équipements de traitement du signal, du système de réseau central 5G, de la fourniture de services 5G et de nouvelles technologies telles que le Beamforming aussi appelé filtrage spatial, formation de faisceaux ou formation de voies…

Les deux parties ont convenu de compléter l'ensemble des spécifications des produits de station de base 5G ce mois-ci. On s'attend à ce qu'en novembre, ils fassent le premier appel d'essai et commercialisent la BTS 5G gNodeB 8T8R le 30 juin 2021 et la station de base 5G gNodeB 64T64R le 30 juin 2022.

Selon le Département des technologies de l'information du ministère de l’Information et des Communications, le développement du réseau 5G est considéré comme une des orientations clés dans le perfectionnement des infrastructures numériques, au service de la mise en œuvre de la stratégie de changement de technologie numérique au niveau national. Ainsi, il est nécessaire pour le pays de maîtriser la production de puces et des équipements du réseau 5G.

Afin de développer le réseau 5G, le Vietnam a besoin d’entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars d’investissement pour la période 2020 – 2025, selon Naveen Menon, président du groupe Cisco de l’ASEAN. D’après lui, la mise en œuvre du réseau 5G permettrait d’augmenter à plus de 300 millions de dollars la recette annuelle des compagnies de télécommunications du Vietnam. -VNA