Le Dang Dung, président par intérim et directeur général de Viettel. Photo: Viettel



Hanoï (VNA) - Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam ( Viettel) a réaffirmé jeudi sa marque avec un nouveau logo et un nouveau slogan.

Il s’agit de la 2e fois que Viettel réalise le positionnement de sa marque après la première en 2004.

La couleur dominante du nouveau logo est rouge, symbolisant la couleur du drapeau de la Patrie et exprimant la fierté du peuple.

Le nouveau slogan "Theo cach cua ban" - "Your way" en anglais, permet au Viettel de transmettre un message encourageant chaque personne à être plus créative pour créer de meilleures valeurs à la vie. Il s’agit également d’un message ouvert sur de nouveaux services numériques de Viettel.

Selon Le Dang Dung, président par intérim et directeur général de Viettel, son groupe souhaite exprimer un changement dans son esprit, son action et ses orientations pour devenir un fournisseur de services numériques pionnier à l’ère numérique. -VNA