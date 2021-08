Hanoi (VNA) – L’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a souligné le partenariat vietnamo-russe dans le pétrole et le gaz, saluant le rôle de la coentreprise Vietsovpetro dans la coopération énergétique entre les deux pays.

La coentreprise Vietsovpetro avait été créée par l’URSS et le Vietnam en 1981. Photo : VNA



L’établissement d’une coordination des actions Russie-Vietnam dans ce domaine représente une des pages glorieuses de l’histoire des relations entre les deux pays, a-t-il écrit à l’occasion du 40e anniversaire de la fondation de la coentreprise Vietsovpetro et du 35e anniversaire du début de sa production commerciale.



Au cours des quatre dernières décennies, Vietsovpetro est restée le fleuron de la coopération russo-vietnamienne dans le secteur de l’énergie, contribuant grandement au renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales.



Vietsovpetro, créée le 19 juin 1981, occupe le premier rang en matière de prospection et d’exploitation de pétrole et de gaz sur le plateau continental du Vietnam.



En 1988, la découverte du gisement Bach Hô (Tigre blanc) a marqué un jalon dans le développement de l’industrie pétrolière et gazière du Vietnam.

La coentreprise a contribué à assurer la sécurité énergétique et les recettes budgétaires du Vietnam, à créer plus d’emplois et à promouvoir le développement des industries auxiliaires et domaines scientifiques, a-t-il noté.

Au cours des 35 dernières années, Vietsovpetro a exploité plus de 240 millions de tonnes de pétrole. En mars 2021, les revenus de la production et de la commercialisation du pétrole et du gaz s’élevaient à 86,7 milliards de dollars, contribuant 52,6 milliards de dollars au budget de l’État vietnamien.

En 2020, Vietsovpetro a extrait 3,4 millions de tonnes de pétrole btut, en hausse de 9% par rapport au plan fixé, acheminé 1,2 m3 de gaz sur le continent, réalisant un chiffre d’affaires de 1,14 milliard de dollars.

La coentreprise qui compte environ 8.000 employés, reste toujours parmi les volets les plus importants de la coordination des actions Russie-Vietnam et contribue grandement au renforcement du partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam, a affirmé l’ambassadeur russe.

Les résultats obtenus sont une affirmation claire du travail minutieux et désintéressé des experts russes et vietnamiens, de l’amitié et de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays, a-t-il encore indiqué. – VNA