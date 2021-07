Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) – Un contrat d’études géologiques dans le cadre du projet éolien offshore de La Gàn, dans la province de Binh Thuan (Centre), a été signé le 15 juillet par Vietsovpetro et la société de développement du projet éolien offshore de La Gàn.

En vertu de ce contrat, le joint-venture pétrolier Vietnam-Russie, en collaboration avec la Compagnie générale par actions des services techniques pétroliers du Vietnam (PTSC) et la SARL Fugro Singapore, collectera des échantillons de sol et de roche profondément sous la mer. C’est une étape importante dans la conception structurelle des piliers offshore et des câbles souterrains du projet éolien offshore de La Gan.

L’ambassade du Danemark au Vietnam, Kim H. Christensen, a appelé le gouvernement vietnamien et les autorités locales à délivrer des licences et à approuver les procédures nécessaires pour que le projet soit mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Bénéficiant d’un investissement total de 10 milliards de dollars, La Gàn est l’un des projets éoliens offshore les plus grands au Vietnam.

Selon une étude des spécialistes étrangers de BVG Associates, - un bureau d’études relevant de la Banque mondiale, fournissant des conseils stratégiques en énergies renouvelables -, ce projet devrait créer plus de 45.000 d’emplois à temps plein et contribuer à hauteur de plus de 4,4 milliards de dollars à l’économie vietnamienne au cours de son fonctionnement. D’une puissance de 3,5 GW, il devrait alimenter en électricité plus de 7 millions de familles vietnamiennes chaque année.

À noter que c’est en juillet 2020 lors du Forum de haut niveau du Vietnam sur l'énergie (Energy Summit 2020), tenu à Hanoï, que le protocole d'accord de ce projet avait été signé. -VNA