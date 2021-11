La plateforme BK-18A. Photo : petrotimes.vn

Hanoï (VNA) – Vietsovpetro a officiellement terminé la construction de la plateforme de tête de puits non habitée BK-18A et l’a mise en service.



Selon la joint-venture pétrolière vietnamo-russe, BK-18A est un ouvrage pour le gisement Bach Ho (Tigre blanc), lot 09-1, sur le plateau continental du Vietnam, à environ 125km au Sud-Est de la ville de Vung Tau.



Il s’agit d’une plateforme de tête de puits non habitée de nouvelle génération conçue et construite par Vietsovpetro. La construction a commencé le 15 décembre 2020 et les travaux d’installation en mer se sont achevés le 6 septembre 2021.



BK-18A a affirmé les efforts continus de Vietsovpetro dans la conception, la fabrication et l’installation d’ouvrages en mer, contribuant à la réalisation des objectifs en 2021 et saluant le 40e anniversaire de la fondation de la joint-venture. -VNA