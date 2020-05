Exploitation pétrolière dans le gisement de Bach Ho situé dans la province de Ba Ria - Vung Tau. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Vietsovpetro, joint-venture pétrolier Vietnam-Russie, a mis à flot la base de la plate-forme pétrolière BK-21 du gisement de Bach Ho (Tigre blanc).

BK-21 est une plate-forme de tête de puits non habitée dans le gisement de Bach Ho. Elle se situe près des plates-formes fixes MSP6, MSP7. Ses produits seront transportés vers la plate-forme MSP6 via des pipelines souterrains. La plate-forme BK-21 est approvisionnée en air comprimé (Gaslift) par la plate-forme MSP7 et en électricité par la MSP6.

Le projet de fabrication de la base de la plate-forme pétrolière BK-21 a été achevé 16 jours avant terme.

Conçue et construite par Vietsovpetro, la plate-forme pétrolière BK-21 comprend une structure de base avec une station de forage temporaire, des pipelines, la partie supérieure de la structure..., pour neuf puits de pétrole.

La fabrication, l'installation et la mise en service de la plate-forme BK-21 marquent un jalon important dans l'augmentation de la production pétro-gazière, contribuant à réaliser le plan de production 2020 de Vietsovpetro. -VNA