Hanoï (VNA) – Vietravel Airlines, membre de Vietravel Corporation, a exploité son premier vol direct reliant Hanoï à la Chine, après le lancement de la liaison Nha Trang-Macao (Chine) en mai.Le vol charter numéroté VU1418 a décollé de l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï et a atterri à l'aéroport international de Sanya Phénix dans la province chinoise de Hainan, transportant plus de 130 passagers dont la plupart sont des touristes.Selon le directeur général de Vietravel Airlines, Vu Duc Bien, la Chine est un grand marché en Asie que sa compagnie a ciblé dès sa création.Selon l'Office général des statistiques, au premier semestre 2023, le Vietnam a accueilli plus de 557.150 visiteurs chinois. Le Vietnam est l'un des cinq plus grands fournisseurs de touristes en Chine depuis de nombreuses années.Après le 15 mars, la Chine a été parmi les trois plus grands marchés touristiques internationaux de Hanoï avec environ 25.500 touristes chaque mois.Depuis le 15 août, le Vietnam a commencé à délivrer des visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires, y compris la Chine, ce qui est un facteur positif permettant aux compagnies aériennes et aux agences de voyage nationales de développer des services et des produits adaptés au marché. -VNA