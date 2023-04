Des hôtesses de l'air de Vietravel Airlines . Photo : VNA

Hanoï, 19 avril (VNA) - Vietravel Airlines prévoit d'augmenter le nombre total de ses lignes aériennes à 13 pour desservir plus de 1,3 million de passagers cette année, selon un représentant de la compagnie aérienne.Au cours des trois premiers mois de cette année, elle a opéré près de 1.600 vols avec 91,2 % des sièges occupés.La compagnie aérienne, qui a fait ses débuts fin 2020, exploite actuellement six lignes aériennes intérieures reliant Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et les principales destinations touristiques de Da Nang, Phu Quoc et Quy Nhon, ainsi que deux liaisons internationales reliant Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Bangkok de Thaïlande.Elle s'associe également à une société de la République de Corée pour fournir 11 vols charters sur la route Daegu-Cam Ranh entre le 28 mars et le 7 mai avec un vol tous les cinq jours.Elle organisera des vols charters sur différentes lignes reliant le Vietnam et la Chine.- VNA