Hanoi (VNA) -- La compagnie aérienne Vietravel Airlines augmentera la fréquence de ses vols intérieurs et ouvrira d'autres routes internationales au cours de la saison estivale 2023, afin de répondre à la demande croissante des passagers.

Un avion de la compagnie aérienne Vietravel Airlines. Photo : VNA

Un représentant de Vietravel Airlines a déclaré que les jours fériés du 30 avril au 1er mai et les mois d'été aideront le secteur du tourisme à se redresser et à se développer fortement.La compagnie aérienne augmentera la fréquence des liaisons intérieures, telles que Hanoi-Da Nang, Ho Chi Minh-Ville-Da Nang, Ho Chi Minh Ville-Quy Nhon et Ho Chi Minh Ville-Phu Quoc.Parallèlement, elle exploitera deux liaisons internationales Hanoï-Bangkok et Hô-Chi-Minh-Ville-Bangkok avec une fréquence de 14 vols par semaine.En parallèle, la compagnie s'est coordonnée avec des partenaires en Corée du Sud pour effectuer plus de 11 vols charters pour relier Cam Ranh au Vietnam et Daegu en Corée du Sud à partir du 28 mars 2023.Elle exploite également des vols charters de Cam Ranh vers les villes chinoises de Hangzhou, Changzhou et Kunming.A cette occasion, Vietravel Airlines a lancé de nombreux programmes promotionnels attractifs sur son site Internet. - VNA