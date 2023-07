Nguyen Lam, chef adjoint de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Comité central du Parti communiste du Vietnam (gauche) et Diosdado Cabello Rondón, premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Lam, chef adjoint de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Comité central du Parti, effectue une visite de travail au Venezuela du 19 au 23 juillet.Au cours de sa visite, la délégation a rendu une visite de courtoisie au premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello Rondón, s'est entretenue avec le membre du Bureau Politique, vice-président du PSUV chargé de la sensibilisation auprès de masse Nahúm Fernández, a travaillé avec le ministre vénézuélien des Communautés et des Mouvements sociaux Jorge Arreaza.Lors des rencontres, Nguyen Lam a souligné que le but de la visite était de promouvoir l'amitié et la coopération entre le PCV et le PSUV au pouvoir, contribuant ainsi au renforcement et à l'approfondissement de l'amitié traditionnelle et du partenariat intégral entre le Vietnam et le Venezuela dans divers domaines.Nguyen Lam a souhaité que dans les temps à venir, les deux parties continuent à promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, à maintenir des mécanismes et des accords pour renforcer davantage la coopération multiforme, à continuer à élargir la coopération dans les domaines tels que la culture, l'éducation et le sport et à se soutenir dans les forums internationaux.Le premier vice-président du PSUV, Diosdado Cabello, a souhaité qu'en tant que deux Partis au pouvoir, le PSUV et le PCV continuent de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier les délégations de haut niveau.Selon Cabello, le Venezuela et le Vietnam doivent continuer à élargir la coopération économique, commerciale et d'investissement, en particulier dans les domaines d’atout et de riches potentiels tels que le pétrole, le gaz, l'agriculture, l'économie et le commerce.Au Venezuela , la délégation vietnamienne a assisté à une cérémonie d'offrande de fleurs au monument du président Ho Chi Minh à la capitale Caracas ; a visité certains établissements du PSUV, l'ambassade du Vietnam à Caracas et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Venezuela. -VNA