L’ambassadeur Nguyên Van Thao, chef de la Délégation vietnamienne auprès de l’Union européenne (gauche) et le haut commissaire chargé de l’agriculture de l’Union européenne, Janusz Wojciechowski. Photo : VNA



Bruxelles (VNA) - L'ambassadeur, chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyên Van Thao, a eu le 19 juillet, un dîner de travail avec Janusz Wojciechowski, haut-commissaire chargé de l'agriculture de l'UE. Étaient également présents des fonctionnaires du Haut-Commissariat et de la Direction générale de l'agriculture (DG Agri) de la Commission européenne (CE).

Lors de la réunion, le haut-commissaire Janusz Wojciechowski s'est dit satisfait des résultats de sa récente visite au Vietnam du 11 au 14 juillet. Il s’est rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre Lê Van Thành et était présent au Forum des affaires UE-Vietnam. Il a effectué des visites sur le terrain dans la province de Tiên Giang (delta du Mékong) et a d'autres activités significatives. M. Janusz Wojciechowski a suggéré que le Vietnam et l'UE doivent continuer à travailler en étroite collaboration pour promouvoir une coopération agricole globale, en particulier en promouvant un commerce de produits agricoles équilibré, un développement agricole durable et une coopération élargie pour résoudre les problèmes mondiaux émergents tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité alimentaire, etc.

Promotion des investissements européens dans l’agriculture

Le haut-commissaire Janusz Wojciechowski a déclaré que l'UE attache une grande importance au rôle et au potentiel du Vietnam et souhaite renforcer davantage la coopération avec ce pays pour construire une chaîne d'approvisionnement durable en produits agricoles, qui peut prendre la forme de relations bilatérales ou multilatérales avec une tierce partie appropriée. L'UE encouragera davantage les entreprises à investir au Vietnam, y compris dans le secteur agricole.

Photo de famille entre l’ambassadeur Nguyên Van Thao, le haut commissaire de l’agriculture de l’UE, Janusz Wojciechowski, des officiels de la DG Agri de la Commisson européenne et ceux de la Mission économique du Vietnam en Belgique. Photo . VNA



La partie européenne a proposé de continuer à maintenir un mécanisme de dialogue entre les entreprises elles-mêmes et entre les entreprises avec les gouvernements des deux parties afin de renforcer les échanges, les connexions et d'explorer les opportunités de coopération commerciale. L'UE renforcera également la coopération avec le Vietnam pour s'adapter au changement climatique, réduire les émissions dans l'agriculture, en vue de la mise en œuvre réussie des engagements de haut niveau lors de la 26e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP26).

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a souligné que le Vietnam considère l'UE comme l'un de ses partenaires les plus importants, que l'agriculture est un domaine important et potentiel, et que le Vietnam souhaite et est prêt à élargir davantage sa coopération avec l'UE. Il a suggéré que les deux parties tirent le meilleur parti des avantages apportés par l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA), pour promouvoir le commerce des produits agricoles, dans lequel il a souhaité que l'UE continue à créer des conditions plus favorables pour que les produits agricoles vietnamiens accèdent au marché de l'UE. Le Vietnam est également disposé à coopérer avec l'UE pour construire un modèle tripartite de chaîne d'approvisionnement agricole complète pour faire face aux risques de l’insécurité alimentaire mondiale. Il s’agit de l’agriculture de haute technologie, de la transformation des produits agricoles, etc. Sans oublier d’intensifier le soutien au Vietnam pour le développement de l’agriculture régionale, l'agriculture propre, ainsi que de partager des expériences dans le développement d'un ensemble de normes techniques en conformité de celles de l'UE .

La Délégation vietnamienne auprès de l'UE continuera à servir de pont et à travailler en étroite collaboration avec les ministères, secteurs, localités et entreprises concernés du Vietnam et de l'UE pour promouvoir davantage la coopération. -VNA