L'ambassadeur Phan Chi Thanh (à gauche) travaille avec un dirigeant de la province de Kanchanaburi. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a effectué les 30 et 31 mars des visites de travail dans les provinces de Ratchaburi et de Kanchanaburi, afin de promouvoir la coopération touristique et les relations de jumelage entre ces localités et les provinces vietnamiennes.



Lors de ses rencontres avec les dirigeants des deux provinces de Ratchaburi et de Kanchanaburi, l’ambassadeur Phan Chi Thanh a rappelé que le Vietnam et la Thaïlande avaient établi un partenariat stratégique en 2013.



La Thaïlande est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) avec un commerce bilatéral de 19,5 milliards de dollars en 2021, a-t-il indiqué.



En outre, la Thaïlande est actuellement le 8e investisseur au Vietnam, avec plus de 600 projets d’un capital total de plus de 13 milliards de dollars. Le Vietnam et la Thaïlande comptent actuellement 18 paires de localités ayant signé des relations de jumelages et coopérations, a-t-il ajouté.



L'ambassadeur a déclaré espérer que les provinces de Ratchaburi et de Kanchanaburi favoriseraient la coopération avec les localités vietnamiennes pour progresser vers la signature de relations de jumelage dans des domaines spécifiques.



Les dirigeants des provinces thaïlandaises ont souligné les perspectives de la coopération avec le Vietnam dans le tourisme et exprimé leur souhait de développer les relations avec les localités vietnamiennes. -VNA