Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a appelé le 20 avril son homologue Pham Minh Chinh pour le féliciter à l’occasion de son élection au poste de Premier ministre vietnamien.



Le Premier ministre singapourien a déclaré que son pays accordait une grande priorité à ses relations avec le Vietnam.



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son souhait de travailler en étroite collaboration avec son homologue singapourien pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Singapour dans tous les domaines.



Les deux dirigeants se sont félicités des développements de la coopération bilatérale malgré les difficultés causées par le COVID-19, soulignant qu’en 2020 et au premier trimestre 2021, Singapour était le plus grand investisseur au Vietnam en termes de capital.



Ils ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines d’excellence des deux pays tels que finance, agriculture, éducation..., en élargissant les relations dans les énergies propres, le développement de villes intelligentes, l’économie numérique, etc. Ils ont également décidé d'augmenter les échanges et de coopérer efficacement en réponse à l'épidémie de COVID-19.



Pham Minh Chinh et Lee Hsien Loong ont affirmé leur détermination à contribuer activement à bâtir une Communauté de l'ASEAN puissante, solidaire et résiliente, à promouvoir son rôle central et sa voix commune dans les questions de paix et de sécurité régionales.-VNA