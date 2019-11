Photo d'illustration : congthuong

Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, de janvier à octobre, les exportations vietnamiennes de marchandises de toutes catégories en Russie se sont établies à 2,3 milliards de dollars, pour une croissance de 12,5% en glissement annuel.



Parmi les produits phares figurent ordinateurs, téléphones, machines-outils et pièces de rechange, textile-habillement, chaussures et sandales, produits aquatiques.



Toujours selon cet organe, les entreprises vietnamiennes ont importé de Russie pour l’essentiel du charbon, de l’acier-fer, du blé, des véhicules… pour une valeur de 1,47 milliard de dollars, -18,3% sur un an.



Ainsi, le Vietnam a réalisé un excédent commercial de 830 millions de dollars avec ce pays lors de ces 10 premiers mois.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,77 milliards de dollars depuis janvier, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial de la Russie en Asie du Sud-Est, et le 6e en Asie-Pacifique. -CPV/VNA